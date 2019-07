Meer opnames in AZ Jan Portaels door hitte JCV

25 juli 2019

16u01 14 Brussel De spoeddienst van AZ Jan Portaels in Vilvoorde krijgt door de warmte extra mensen over de vloer. Het gaat vooral om oudere mensen die al aan een onderliggende ziekte lijden.

Het warme weer zorgt in het ziekenhuis voor meer opnames dan verwacht tijdens deze tijd van het jaar. “Normaal gezien is het nu zeer kalm, maar we zien deze dagen toch extra opnames”, zegt Tom Schmitz, hoofd van de spoeddienst in AZ Jan Portaels. “Het gaat voornamelijk om oudere mensen die al aan een onderliggende ziekte lijden, zoals suikerziekte. Door de warmte wordt dat verergerd en moeten zij bij ons binnenkomen.”

De stijging van het aantal patiënten en opnames is niet spectaculair, maar toch merkbaar. “Oudere mensen nemen we even op, tot zij op krachten zijn gekomen of tot de familie iets heeft kunnen regelen om hen op te vangen”, zegt Schmitz. “Verder zien we vooral de klassiekers zoals zonneslagen en insectenbeten. Al krijgen we ook sporters over de vloer die onwel worden. Toch opvallen dat er zelfs bij dit weer nog mensen gaan sporten tijdens de warmste uren van de dag.”

Het KMI raadt iedereen aan om bij dit weer veel te drinken, het zoutgehalte op peil te houden, veel te rusten, in een gekoelde ruimte te blijven, vochtige doeken te gebruiken in geval van uitdroging en rechtstreekse zon te vermijden.