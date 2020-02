Meer losloopzones voor honden gevraagd JCV

25 februari 2020

13u31 0 Brussel Het Brussels Gewest heeft nood aan meer plaatsen waar honden en hun eigenaars los kunnen wandelen. Nu zijn er 55 van die zones. Een nieuwe resolutie in het Brussels parlement pleit ervoor om daar minstens de helft bij te doen.

Het voorstel komt uit de hoed van parlementsleden David Weytsman (MR), Bianca Debaets (CD&V) en Dominique Dufourny (MR). Zij wijzen naar verschillende steden in het buitenland, zoals Barcelona en Parijs, die over veel losloopzones beschikken. Daar kunnen honden en hun eigenaars los lopen.

“Brussel blijft daarentegen achterop hinken met slechts 55 losloopzones, die dan nog onevenwichtig verdeeld zijn over het Gewest”, zeggen de parlementsleden. “Bovendien zijn de zones vaak ook erg klein en weinig gekend bij het grote publiek. Dat leidt tot moeilijkheden bij de vele hondeneigenaars die zelf geen tuin hebben en in hun omgeving niet terechtkunnen in een losloopzone. Hoog tijd om méér zones te ontwikkelen.”

Promotie

Volgens het voorstel moet het aantal zones met minstens de helft omhoog. “Algemeen gezien is er voldoende ruimte in onze parken om een uitbreiding van het aantal losloopzones te kunnen aanmoedigen”, zegt Bianca Debaets. “Die zones zijn niet enkel waardevol voor de eigenaars, maar ook voor het welzijn van onze geliefde viervoeters.”

Naast de ontwikkeling van nieuwe zones, moet er ook aandacht zijn voor de promotie ervan. “Het zou immers verloren moeite zijn om extra losloopzones te creëren die vervolgens door niemand gekend zijn of gebruikt worden”, besluit David Weytsman.