Meer hulp voor Brusselse daklozen Wouter Hertogs

04 april 2020

14u41 0 Brussel Bruss’Help, de Brusselse vzw die de hulp aan daklozen coördineert, verdubbelt het aantal medische teams dat op het terrein aan het werk is. Daklozen bij wie symptomen van het coronavirus zijn vastgesteld, worden vanaf nu doorverwezen naar het triage- en opvangcentrum van Artsen Zonder Grenzen (AZG) op de site van Thurn & Taxis.

De laatste dagen werd een verdubbeling opgemerkt van het aantal mensen die vermoedelijk coronasymptomen vertonen. “Sinds de uitbraak van de coronacrisis hebben we een medische ploeg die mensen met symptomen van COVID-19 opspoort in de opvangcentra voor daklozen”, aldus directeur François Bertrand van Bruss’Help. .“De voorbije dagen hebben we een verdubbeling gezien van het aantal mensen die mogelijk besmet zijn met het virus. Daarom openen we vanaf vandaag een telefoonlijn die zeven dagen op zeven bereikbaar zal zijn tussen 8 en 23 uur, en wordt de medische ploeg verdubbeld, zodat we steeds over 10 artsen zullen beschikken.”

De mensen bij wie symptomen zijn vastgesteld, worden vanaf nu doorverwezen naar het triage- en opvangcentrum van Artsen Zonder Grenzen (AZG) op de site van Thurn & Taxis, waar er plaats is voor 50 patiënten, al kan dat nog uitgebreid worden naar 150. Het opvangcentrum van Artsen Zonder Grenzen in de Trierstraat is intussen gesloten en de patiënten die daar verbleven, zijn overgebracht naar Thurn & Taxis.

“Met deze nieuwe maatregelen beveiligen we de opvangcentra en voorzien we een medische post waar de mensen die het nodig hebben, verzorgd zullen worden”, gaat François Bertrand verder. “We zorgen ook voor de opvang van wie genezen is en het centrum in Thurn & Taxis verlaat. Zij zullen doorverwezen worden naar de verschillende diensten in de daklozensector, meer bepaald naar het netwerk van opvangtehuizen.”