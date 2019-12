Meer geld voor betere taalkennis hogeschoolstudenten JCV

17 december 2019

15u57

Bron: Belga 0 Brussel De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) trekt jaarlijks 100.000 euro uit voor de taalondersteuning voor studenten aan de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en Odisee. Dat meldt de bevoegde minister van Nederlandstalig Onderwijs Sven Gatz (Open Vld). Het gaat om 50.000 euro per jaar per school.

In september besliste de Vlaamse regering om de graduaatsopleidingen te integreren in het hoger onderwijs. De studenten van het volwassenonderwijs hebben vaak een diverse achtergrond, vooropleiding en taalkennis. Dit jaar schreven een duizendtal studenten zich in de EhB en Odisee in voor een graduaatsopleiding. Ze kwamen uit Brussel, maar ook uit Vlaanderen.

Uit een rapport van de Vlaamse Hogescholenraad blijkt nu dat deze studenten nood hebben aan extra taalondersteuning. Beide hogescholen hadden ook zelf al vastgesteld dat een deel van deze nieuwe studenten zwak scoort op taalvaardigheid Nederlands, wat nodig is om studiesucces te boeken, en dat ook de kennis van Frans en Engels in deze groep veelal voor verbetering vatbaar is.

Ondersteuning

Daarom ging minister Gatz in op de vraag van beide hogescholen om de extra taalondersteuning te subsidiëren. “Die ondersteuning zal ook open staan voor de lerarenopleidingen aan beide hogescholen. Ze wordt aangepast aan het curriculum en sluit aan bij de vakken in de opleiding. Bovendien zal er ook aandacht worden geschonken aan het Frans en het Engels. Zo willen we de slaagkansen van deze graduaatsstudenten en toekomstige leerkrachten verhogen en hen meteen ook aanmoedigen om meertalig te worden. Ik ben ervan overtuigd dat we met dit project ook andere hogescholen in Vlaanderen zullen inspireren. Zo vertolkt Brussel opnieuw een laboratoriumrol voor Vlaanderen”, zegt Sven Gatz.

Ann Brusseel (EhB) en Joris Rossie (Odisee) zijn blij met de toezegging voor de taalondersteuning: “Om de non-gekwalificeerde uitstroom te verkleinen, moeten we echt zorgen voor ondersteuning op maat van het curriculum en het aankomende werkveld, met aansluiting naar welbepaalde vakken en authentieke taaltaken. In ons Meertalenbeleidsplan is bovendien verankerd dat studenten in de meertalige omgeving die Brussel toch is, ook het op vlak van meertaligheid moeten bijgebeend worden”. De hogescholen zullen de resultaten van het taalondersteuningsproject nauwgezet monitoren en opvolgen onder meer via slaagpercentages opgesplitst per opleiding.