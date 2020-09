Meer dan duizend mensen betogen om betere maatregelen voor kunst-, cultuur- en evenement sector Betoging tegen coronamaatregelen werd stil gelegd Margo Koekoekx

06 september 2020

15u58 2 Brussel De betoging van de evenementen-, cultuur- en kunstsector, ging zondag om 15 uur van start op de Kunstberg. Bij aanvang brachten de actievoerders met krijt enkele positieve slogans aan op de muur. Er werden 4.000 manifestanten verwacht, volgens de officiële cijfers waren er 1.200 aanwezig.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Zowel Frans- als Nederlandstalige betogers vonden hun weg naar de Kunstberg. Op de muur schrijven ze met krijt positieve slogans: ‘Good vibes only’, ‘music is our soul’ en nog verschillende anderen. “We komen vandaag bijeen met het doel maatregelen te introduceren om de culturele- en evenementensector te helpen. Kunstenaars kunnen nu niet eens werken en de kost niet verdienen.”

En de good vibes zijn aanwezig. Op de straat stond een heuse partytruck van waarop ze muziek spelen. Enkele mensen dansten op het dak van de vrachtwagen mee op de noten van Alors on dance van Stromae.

‘Veeg ons niet van tafel!’

In de menigte spotten we Vera Ongena (52) en haar man Dieter Jacobs (51). Samen hebben ze het bedrijf Walkies4Events in Kontich. Ze zijn marktleider wat de verkoop en verhuur van walkie talkies op grote evenementen en festivals betreft. Ze ergert zich onder andere aan de beslissingen van gouverneur Cathy Berx. “We zijn geen CDspeler waar je zo maar even op pauze kan duwen en vervolgens weer op play. De evenementensector is een professionele machine die zes weken nodig heeft om een groot evenement op poten te zetten. Ze mogen ons niet zomaar van de tafel vegen!” Volgens haar hebben virologen het mis wanneer ze zeggen dat het al misloopt aan de in- en uitgang van een festival. “Onze evenementensector wordt afgeschilderd als een bende losbollen. Totaal onterecht. We behoren tot de wereldtop van organisatie betreft en we krijgen zelfs de kans niet om ons te bewijzen. Dat pikt. We willen niet liever dan weer aan de slag kunnen en onze verantwoordelijkheid op te nemen.” Ook over de compensatie zijn velen niet te spreken. “Die 5.000 euro is in ons geval gelijk aan een maand huur. Gelukkig hebben wij een reserve van 30 jaar en kunnen we nog verder doen met onze verkoop. Maar bij andere bedrijven hoor ik de meest schrijnende verhalen. Mensen die slechts €50 meer op de rekening hebben staan of er al onderdoor gingen.”

De mensen de hier vandaag samen betoogden hopen op een gelijke behandeling van hun sector en de kans om te overleven.

(Lees verder onder de foto)

De politie plukte een enkeling uit de massa omdat die een mondmasker weigerde te dragen. Verder geen incidenten.

Betoging tegen coronamaatregelen aan financietoren

De betoging aan de financietoren werd stilgelegd. Daar protesteerden zo’n 350 mensen tegen de coronamaatregelen. De politie meldt dat mensen zich na verwittigingen niet aan de sanitaire regels hielden, geen mondmasker wouden opzetten en de nodige afstand niet bewaarden. De meerderheid droeg ook geen mondmasker. “De politie hield twee demonstranten aan. Eén van hen gaf een agent een klap in het gezicht. Die agent brachten ze over naar het ziekenhuis.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.