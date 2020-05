Meer dan dubbel zoveel klachten over sluikstorten: “Strange sancties nodig” Wouter Hertogs

27 mei 2020

17u41

Bron: Belga 0 Brussel Tijdens de lockdownperiode van midden maart tot midden april is het aantal klachten rond sluikstorten in Brussel meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) heeft opgevraagd bij bevoegd Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo). Intussen is er ook een daling van het aantal bezoekers in de Brusselse Recyparken.

In tegenstelling tot in Vlaanderen en Wallonië, waar de containerparken sloten, bleven in de hoofdstad de Recyparken wel beperkt open. Toch is het aantal gevallen van sluikstorten in Brussel exponentieel toegenomen. In 2019 kreeg Net Brussel tussen half maart en half april in totaal 677 klachten over sluikstorten binnen. Dit jaar, tijdens de corona-uitbraak, liepen er voor dezelfde periode 1.524 klachten binnen: meer dan een verdubbeling.

“Dat betekent dus dat er dagelijks zowat 50 klachten binnenlopen, een hallucinante stijging,” vindt Debaets. “Mensen kunnen niet of moeilijker naar een Recypark en besluiten dan maar om hun afval zomaar op de openbare weg te dumpen. Die logica gaat er bij mij niet in. Strenge sancties zijn nog steeds nodig om ‘vuilakken’ duidelijk te maken dat we van Brussel een proper gewest willen maken.”

Het agentschap Net Brussel benadrukt dat het voornamelijk gaat om huishoudelijk afval dat op straat wordt achtergelaten. In totaal werden 27 sluikstorters op heterdaad betrapt, zij riskeren een strafvervolging of een administratieve boete.

De Brusselse containerparken zien hun aantal bezoekers ook dalen. In april 2020 kregen de vijf Recyparken gemiddeld 108 bezoekers per dag over de vloer, in april 2019 waren dat er nog 208.