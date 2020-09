Meer dan 50.000 huishoudens schakelen vandaag over naar rijk gas JMBB

01 september 2020

16u17 0 Brussel Vandaag switchen zo'n 51.000 huishoudens uit de gemeenten Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem, en Sint-Jans-Molenbeek op rijk gas.

Het gaat om een overgang naar een nieuw type aardgas waardoor de energiebevoorrading van alle gebruikers in het gewest gewaarborgd blijft. Volgend jaar zijn Jette, Ganshoren, Laken, Neder-over-Heembeek, Haren, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Evere, Anderlecht, Sint-Gillis en Brussel aan de beurt, in 2022 volgen ten slotte Vorst, Ukkel, Elsene, Etterbeek, Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe.

Elk jaar zal op 1 juni een nieuwe zone overstappen op rijk gas. Vanwege de coronacrisis werd de eerste golf uitzonderlijk verzet naar 1 september 2020. De bedoeling is dat elke Brusselaar op tijd laat controleren of zijn of haar toestellen compatibel zijn met rijk gas. 98% van de toestellen zouden klaar zijn voor de omschakeling op rijk gas. Alleen toestellen die vóór 1978 zijn geïnstalleerd of die in het buitenland werden aangekocht, zijn niet compatibel met rijk gas en zullen dus vervangen moeten worden. Het goede nieuws is dat het hele omschakelingsproces gratis is.

