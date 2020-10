Meer dan 43 personeelsleden van de MIVB besmet met SARS-CoV-2. “Geen reden tot paniek” Margo Koekoekx

11 oktober 2020

13u34 0 Brussel In de week van 29 september tot 6 oktober detecteerde de MIVB 43 gevallen van Covid-19-besmetting bij hun personeel. 29 van de 43 gevallen zelfs in die laatste drie dagen van vorige week.

Volgens de dienst registreerden ze 18 gevallen bij de technische diensten, 13 bij de busdienst, 9 bij de tramdienst en 3 bij de andere diensten. Ook al klinkt 43 besmettingen veel, in 7sur7 meldde woordvoerster Cindy Arents, dat dat eigenlijk meevalt. “Bij de MIVB/STIB werken namelijk bijna 10.000 werknemers. We nemen ook onze voorzorgsmaatregelen en sensibiliseren via posters en ons intranet”, vertelt ze. “In de praktijk zijn ze ook bezig met veelvuldig en grondig ontsmetten en kuisen, het dragen van een mondmasker en de andere regels. Wanneer een werknemer zich niet goed voelt moet die meteen contact opnemen mijn zijn arts. En in het geval van een besmetting geven ze de ruimte waar die persoon werkte meteen een extra grondige poetsbeurt.”