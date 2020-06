Meer dan 20.000 origami’s tentoongesteld Wouter Hertogs

14 juni 2020

Brussel Dit weekend stelt Kanal een installatie van 20.325 origami vogeltjes tentoon in een installatie van kunstenaar Charles Kaisin. De vogeltjes werden geplooid door Brusselaars om hun steun te tonen voor het zorgpersoneel tijdens de coronacrisis. Bovendien werd er meer dan 100.000 euro ingezameld.

Op 30 maart riep Charles Kaisin, samen met KANAL-Centre Pompidou, op om zelf een origami vogel te plooien voor de installatie. Voor ieder geplooid vogeltje zou er 5 euro naar de covid-afdeling van het Erasmusziekenhuis gaan. In totaal werd er dus meer dan 100.000 samengeraapt. De verzamelde origami’s werden gaandeweg bijeengebracht in KANAL-Centre Pompidou. In totaal werden twee units gevuld. Natuurlijk met de nodige covid-uitrusting zoals ademhalingsondersteuning en dialyses. De vogeltjes zijn nog te bewonderen tot 18.00 uur zondagavond.