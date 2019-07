Meer dan 2.000 inschrijvingen voor zwemmen in openlucht SZM

16 juli 2019

17u18 0 Brussel Dit weekend is het eerste weekend waarbij je in Brussel in openlucht kan zwemmen. Collectief Pool is Cool test namelijk drie vijvers om de beurt gedurende drie weekends om na te gaan of zwemmen in openlucht in de toekomst mogelijk is. Ondertussen hebben meer dan 2.000 waterratten zich al ingeschreven. De Neerpedevijver in Anderlecht en de vijver van Ter Kamerenbos zijn al volboekt, maar als er iemand niet komt opdagen dan mag je wel een plonsje nemen.

Met “Expedition Swim” wil vzw Pool is Cool tijdens verschillende weekends testen of zwemmen in Brussel mogelijk is. In het begin stelde minister van Leefmilieu Céline Frémault (CDH) vijf locaties voor, maar dat werden er uiteindelijk slechts drie: de Neerpedevijver in Anderlecht, de vijver van de Koninklijke Visserij in Watermaal-Bosvoorde en de vijver van het Ter Kamerenbos. Deze vijvers werden dus uitgekozen om er gedurende een weekend zwemmen in openlucht te testen. Dit weekend, op 19 en 20 juli is de Neerpedevijver als eerste aan de beurt. De vijver van het Ter Kamerenbos wordt het weekend van 27 en 28 juli tijdelijk een zwemvijver en tenslotte is de vijver van de Koninklijke Visserij in Watermaal-Bosvoorde op 3 en 4 augustus open voor het publiek.

In de vijvers zwemmen is gratis, maar je moest je wel eerst inschrijven op de website. De plaatsen voor de Neerpedevijver en de vijver van het Ter Kamerenbos zijn al volboekt. Het zwemmen is georganiseerd in tijdvensters van 30 minuten, zodat zoveel mogelijk mensen ervan kunnen genieten. Je kan je dus ter plaatse ook nog inschrijven vanaf 11.45 uur, als iemand niet komt opdagen, tot alle plaatsen geboekt zijn.

Voor de testweekends starten, zal de waterkwaliteit van de drie vijvers regelmatig worden gecontroleerd door Leefmilieu Brussel. Zwemmen zal alleen worden toegestaan wanneer de kwaliteit van het water voldoet aan de officiële normen.