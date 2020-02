Meer dan 2.000 bestuurders onder invloed betrapt in het verkeer WHW

05 februari 2020

13u45 0 Brussel De Brusselse lokale politie heeft in de loop van 2019 1.920 bestuurders betrapt die te veel gedronken hadden. 520 van hen zagen hun rijbewijs meteen ingetrokken voor 15 dagen. Ook 200 bestuurders die drugs hadden gebruikt, liepen tegen de lamp. Bij 130 van hen werd het rijbewijs meteen ingetrokken. Het ergste geval was een bestuurder die maar liefst achtmaal meer dan de toegelaten hoeveelheid alcohol in zijn bloed had.

Elke maand had de Brusselse politie ook bijzondere aandacht voor een bepaalde verkeersinbreuk. Zo werden in februari en september 1.304 bestuurders betrapt die op een parkeerplaats voor mindervaliden hadden geparkeerd. 290 van die wagens werden weggesleept. In januari controleerde de politie op het respect voor de leveringszones en betrapte ze 2.793 wagens die daar geparkeerd stonden. Daarvan werden er 447 getakeld.

In maart en december waren de gordeldracht en de kinderzitjes aandachtspunten en stelde de politie 1.489 inbreuken vast. In april bleken 2.849 bestuurders de bus- en trambanen niet te respecteren en in mei en augustus droegen 1.233 motorrijders niet de aangepaste kledij. 2.997 bestuurders werden in juni en oktober betrapt op gsm-gebruik achter het stuur en in juli vlogen 593 zwakke weggebruikers op de bon omdat ze de verkeersregels niet naleefden. In november werden ook nog 2.834 foutparkeerders beboet.

De ‘bikers’, de fietsploeg van de Brusselse lokale politie, betrapte daarenboven ook 23.781 voertuigen die op een fietspad reden of stilstonden, 8.877 bestuurders die de voetgangerszones niet respecteerden, 4.674 wagens die op een trottoir geparkeerd stonden en 1.874 wagens die op minder dan 5 meter van een zebrapad geparkeerd stonden.