Meer dan 15.000 handtekeningen tegen algemene zone 30 JCV

13 november 2019

11u00 3 Brussel Een petitie tegen de invoering van een algemene zone 30 in het Brussels Gewest heeft al ruim 15.000 ondertekenaars gevonden. De nieuwe snelheidsbeperking zou vanaf begin 2021 van kracht worden.

De petitie roept in niet mis te verstane bewoordingen op tot verzet tegen de maatregel. “Je moet de wegpiraten straffen en niet de gewone burger”, klinkt het. “Justitie faalt in België en zet§ daarom de grote middelen in. Brussel, waar het openbaar vervoer inefficiënt is, nog meer verlammen is geen oplossing.”

De petitie klokt ondertussen af op meer dan 15.600 handtekeningen. Ze werd enkele maanden geleden al opgestart, maar nu de aankondiging er kwam dat de maatregel binnen een goed jaar van kracht zou worden, trekt de petitie opnieuw aan.

Vanaf 1 januari 2021 wordt de zone 30 de algemene regel in het Brussels Gewest. Dat kondigde Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) vorige week aan. De maatregel moet het voor actieve weggebruikers veel veiliger maken in Brussel.