Meer dan 100 bestuurders in een uur tijd geflitst in Kolonel Bourgstraat SHVM

21 januari 2020

09u18 0 Schaarbeek In de Kolonel Bourgstraat in Schaarbeek heeft de politiezone Brussel Noord in de ochtend van 9 januari maar liefst 111 bestuurders van de 238 bestuurders betrapt op te snel rijden, en dat in amper een uur tijd. Dat schrijft RTBF.

Bijna een op twee bestuurders heeft zich die bewuste donderdag niet aan de snelheidslimiet gehouden. Daar zou een logische verklaring voor zijn. Sinds september 2018 geldt er in heel Schaarbeek een zone 30, maar dat is niet altijd duidelijk aangezien die snelheidslimiet op sommige plaatsen niet met een verkeersbord aangegeven wordt. “Om een ​​beperking effectief te laten zijn, moeten de tekens op de grond absoluut vergezeld zijn van een verkeersbord” legt woordvoerder van VIAS, het instituut voor verkeersveiligheid, Benoit Godart uit aan RTBF.

In dit geval is er bij de afrit van de snelweg inderdaad een bord met 30 km/u aanwezig. Maar wie vanuit de Auguste Reyerslaan komt, wordt enkel gewaarschuwd met een teken op de grond. “Het is voor niemand fijn om te flitsen in een omgeving waar weinig verkeersborden staan. Het is extra frustrerend voor de automobilisten die op die plaats worden geflitst”, aldus Godart.