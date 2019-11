Meer dan 1.000 Brusselaars oefenen Nederlands JCV

28 november 2019

13u37 1 Brussel In Cinéma Palace hebben donderdag honderden mensen hun Nederlands geoefend tijdens de tweede editie van Allez:NL. Ze konden er de hele dag deelnemen aan allerlei activiteiten en zo ook meteen hun taal oefenen.

De activiteiten gingen van rappen tot djembé spelen en van radio maken tot geleide wandelingen door de stad. Veel deelnemers volgen een cursus Nederlands, maar dat is geen voorwaarde. Voor het Huis van het Nederlands, dat de organisatie op zich neemt, is het vooral belangrijk om het Nederlands in een aangename omgeving aan bod te brengen.

Volgens Lauriane Van der Eecken van het Huis van het Nederlands was er alvast veel enthousiasme onder de deelnemers. “Het Nederlands heeft in Brussel echt een vlucht genomen”, zegt ze. “Vroeger kregen we vooral mensen over de vloer die Nederlands wilden leren om een job te vinden. Nu merk je dat het onderwijs ook een impact heeft. Een op de vijf kinderen gaat naar een Nederlandstalige school en ouders willen hun kinderen helpen in de taal van die school.”

Het initiatief kreeg ook de steun van Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V). Hij volgde er onder meer een EHBO-cursus in het Nederlands. “Het is een heel informele omgeving om Nederlands te leren”, zegt hij. “Het Nederlands heeft een centrale plaats in de stad ingenomen. Dat is belangrijk want het is nog steeds een belangrijke garantie op een job. Voor de 60.000 werklozen in Brussel is het belangrijk om Nederlands te kennen. En de mensen beseffen dat ook.”