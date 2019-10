Meer cafés in Brussel sinds 2015 WHW

06 oktober 2019

09u59 0 Brussel Sinds 2015 telt Brussel veertien cafés meer. Met die toename doet de hoofdstad het beduidend beter dan de rest van het land. In Oost-Vlaanderen moesten in diezelfde periode maar liefst 397 kroegen de deuren sluiten.

De reden voor het Brusselse succes is volgens zelfstandigenorganisatie Unizo de toename aan verkeersvrije zones. Zo zijn het Sint-Goriksplein of het Fernand Cocqplein mooie voorbeelden. “Er wordt vaak gezegd dat de winkels in verkeersvrije zones verdwijnen, en dat klopt. Maar daar tegenover staat wel dat er vaak horeca in de plaats komt”, zegt Anton Van Assche van zelfstandigenorganisatie Unizo aan Het Nieuwsblad. “Die trend is prachtig voor de Brusselse horecasector die na de aanslagen van 2016 toch zware klappen te verduren kreeg.”

Een andere mogelijke verklaring die Van Assche van Unizo aanhaalt voor de positieve horeca-evolutie in Brussel is de verandering van het zakenmodel. “Tegenwoordig is het de logica zelve dat klanten de drank zelf gaan halen aan de toog”, luidt het.“Dat zie je veel in het Brusselse. Het zorgt ook voor een besparing van personeelskosten. In steden heeft dit systeem gemakkelijker zijn weg gevonden dan in kleinere gemeenten”, aldus Van Assche nog.