Medewerkers dienst Openbaar Patrimonium helpen 96 extra bedden voor daklozen opstellen in Thurn and Taxis SHVM

07 april 2020

17u36 0 Brussel Vijftien medewerkers van de dienst Openbaar Patrimonium zullen aanstaande donderdag en vrijdag helpen bij het opstellen van 96 extra bedden voor daklozen in Thurn and Taxis. Dat laat de Maite Van Rampelbergh, woordvoerster van burgemeester Philip Close (PS), vandaag weten. Thurn and Taxis dient momenteel als opvangcentrum voor daklozen die besmet raakten met het coronavirus.

Daklozen bij wie symptomen van het coronavirus zijn vastgesteld, worden sinds enkele dagen doorverwezen naar het triage- en opvangcentrum van Artsen Zonder Grenzen (AZG) op de site van Thurn & Taxis. Daar krijgen ze opvang, een quarantaineomgeving en professionele medische ondersteuning. Het centrum, dat zo’n 8000 vierkante meter telt, biedt momenteel een capaciteit van 50 bedden.

Aanstaande donderdag en vrijdag zal die capaciteit uitgebreid worden met de hulp van vijftien medewerkers van de dienst Openbaar Patrimonium van de stad Brussel. Op donderdag zullen er 36 bedden geplaatst worden, om vervolgens op vrijdag nog eens 60 extra bedden op te stellen.

Solidariteit

“De Stad Brussel heeft zelf zijn hulp voorgesteld aan Artsen Zonder Grenzen”, leggen burgemeester Philip Close en Khalid Zian, schepen van het Openbaar Patrimonium, uit. “De huidige situatie vraagt naar samenwerking en solidariteit om samen tot één doel te komen, namelijk het stoppen van dit virus. We weten dat het risico op besmetting van het COVID-19 virus veel groter is voor mensen die op straat leven. Het is dus in het belang van iedereen dat we de verspreiding ervan moeten tegengaan en diegene die ziek zijn zo goed mogelijk medisch ondersteunen”, aldus Close en Zian.