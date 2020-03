Medewerker BNP Paribas Fortis besmet met coronavirus SHVM

09 maart 2020

08u12 2 Brussel In de hoofdzetel van BNP Paribas Fortis, gelegen in de Koningsstraat in Brussel, is een nieuw geval van het coronavirus vastgesteld. Twee collega’s vertonen eveneens symptomen van het virus. Medewerkers die met deze personen in contact kwamen, worden in quarantaine geplaatst.

In de gebouwen van BNP Paribas Fortis in de Koningsstraat heeft een medewerker positief getest op het coronavirus COVID-19. Dat bevestigt de bank. Alle interne en externe medewerkers die met deze persoon in contact zijn geweest, werden onmiddellijk gecontacteerd en uit voorzorg in quarantaine geplaatst.

Twee medewerkers die met de patiënt in contact kwamen, vertonen symptomen die met het virus geassocieerd kunnen worden. Onder hen vertonen twee medewerkers symptomen die geassocieerd worden met het virus. Alle personen die in contact kwamen met deze twee medewerkers, werden verwittigd en in quarantaine geplaatst.

Ook de echtgenotes van de mogelijk besmette medewerkers, die eveneens bij BNP Paribas Fortis werken, werden preventief in quarantaine geplaatst. Het betrokken gebouw werd grondig gereinigd.

Hoeveel medewerkers het hoofdkantoor telt, wil de BNP Paribas Fortis niet kwijt.