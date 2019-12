Medeverdachte van Nederlandse Mocro-maffia huurde vermoedelijk appartement in Brussel voor kopstuk Taghi AW

20 december 2019

13u32

Bron: Belga 0 Brussel Een 45-jarige man die maandag in de nasleep van de aanhouding van Ridouan Taghi was opgepakt op verdenking van witwassen, is vandaag voorwaardelijk vrijgelaten. De verdachte heeft vermoedelijk van 2015 tot 2018 voor Taghi een appartement in Brussel gehuurd, zo heeft het Landelijk Parket in Nederland gemeld.

De maandelijkse huur van 4.300 euro voor het appartement werd de eerste zeven maanden contant afgerekend. Ook de borg van 25.800 euro werd door de verdachte contant betaald, zo preciseert het parket op de website van het Openbaar Ministerie (OM) van Nederland.

Bij een huiszoeking in de woning van de man en op een ander adres in Amsterdam is maandag beslag gelegd op telefoons, laptops, een kostbaar horloge, 14.100 euro contant geld en bijna 1,5 kilo hasj.

Vijf andere verdachten die maandagavond werden opgepakt in de nasleep van de arrestatie van Ridouan Taghi, zijn gisteren weer vrijgelaten. Onder de aangehouden verdachten bevond zich onder meer de zus van Taghi.

Marengo-proces

Ridouan Taghi, de meest gezochte crimineel van Nederland die lang uit handen van de politie wist te blijven, werd maandag in Dubai opgepakt. Hij is de hoofdverdachte in het Marengo-proces over een reeks liquidaties en pogingen daartoe in de onderwereld. In september werd de advocaat van een kroongetuige in dit proces voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Als opdrachtgever wordt naar Taghi gewezen.