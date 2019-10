Maximumboete voor jongeman die rijverbod negeerde WHW

09 oktober 2019

17u46 0 Brussel De politierechtbank van Brussel heeft de maximumboete van 16.000 euro opgelegd aan een jonge Brusselaar die zijn rijverbod negeerde.

De man werd in zone 30 geflitst aan 47 kilometer per uur. Bovenop de monsterboete krijgt de overtreder nog een voorwaardelijke celstraf van 90 dagen. De jongeman werd streng gestraft, omdat het al de tweede keer is dat hij betrapt werd op het negeren van een rijverbod.