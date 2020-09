Maxime Martin wint GT-klasse in de 88ste editie van de 24 Uur van Le Mans. Andere Brabanders kennen vroeg. pech. Joost Custers

20 september 2020

16u17 0 Brussel In Frankrijk is dit weekend de 88ste editie van de 24 Uur van Le Mans gehouden. Achter gesloten deuren ging de zege algemeen naar de Toyota TS050 van Nakajima-Buemi-Hartley en in de GT-klasse was de winst voor Aston Martin van een Brits-Belgisch trio: Alex Lynn, Harry Tincknell en de Brusselaar Maxime Martin.

Na de problemen voor de Limburger en ex-winnaar in GT, Laurens Vanthoor (Porsche), rustte de Belgische hoop in Le Mans volledig op de schouders van Maxime Martin. De Brusselaar pakte na een schitterende race de zege in de #95 AMR Aston Martin Vantage, samen met de Britten Alex Lynn en Harry Tincknell. Aston pakt dankzij de derde plaats van Westbrook-Thiim-Sorensen en de zege van Martin nu al de merkentitel in het WK GT en Maxime Martin leidt, met nog één race te gaan, met één punt voorsprong in de WK GT-stand. Martin is de derde Belg in vier edities van Le Mans, die wint in de GT-klasse in Le Mans. Hij doet dat na Dries Vanthoor in 2017 (LM GTE Am) en Laurens Vanthoor in 2018 (LM GTE Pro).

De wedstrijd in LM GTE Pro was er één om in te kaderen. Porsche viel al snel weg, maar Ferrari en Aston Martin gaven elkaar geen duimbreed toe. Tot ver in de race bedroeg het verschil tussen de Aston Martin van Maxime Martin en de AF Corse Ferrari 488 GTE EVO van Pier Guidi-Serra-Calado amper enkele meters. Maxime Martin reed net als zijn teamgenoten een foutloze race, de Aston Martin Vantage liep als een Zwitsers uurwerk en op het juiste moment, nam het team de goede strategische beslissingen. Voor Martin is het de eerste zege in Le Mans.

Pech voor De Leener en d’Ansembourg

Voor de twee andere Brabanders verliep de wedstrijd minder goed. Adrien De Leener zag zijn wagen al na vijf ronden hard crashen en hoewel het team de Porsche weer aan de praat kreeg, zou het team nooit meer wegraken van de laatste plaats. Uitrijden was nog de enige optie voor De Leener in de 911 van het team van de Amerikaanse steracteur Patrick Dempsey. Christophe d’Ansembourg, net als De Leener een rookie in Le Mans, zag zijn Ligier ook na enkele ronden van de baan gaan en zijn wedstrijd zal er meteen op.