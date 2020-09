Maxime Martin: “Dit was een zeer uitputtende veldslag.” Brusselaar blikt terug op historische zege Joost Custers

21 september 2020

15u33 0 Brussel Maxime Martin mag een nieuw hoofdstuk aan zijn palmares toevoegen. De 34-jarige Brusselaar zegevierde in Le Mans, samen met de Britten Alex Lynn en Harry Tincknell in een Aston Martin Vantage in de LM GTE Pro-klasse. Martin is tot het uiterste moeten gaan voor de zege in de Franse klassieker, maar dat maakt de zege eens zo mooi.

“Het was een harde en mooie race”, doet Maxime Martin zijn verhaal na de race. “We hebben het grootste deel van de race gevochten met de Ferrari zonder dat er ook maar een paar meter marge kwam. Door de verschillen in onze strategieën, kwamen we elkaar vaak tegen op de piste en moesten we elkaar ook inhalen als we een kloof wilden slaan. Hierdoor hebben we eigenlijk op geen enkel moment kunnen inhouden of afwachtend rijden. Ik heb zelden in mijn leven zo hard voor een zege moeten vechten en het is de eerste maal dat ik in Le Mans in deze positie zat. Dit is een gruwelijk, harde race als het zo snel gaat, het was echt uitputtend. Het verschil hebben we uiteindelijk gemaakt doordat wij geen remschijven gewisseld hebben en de tegenstanders wel. We wisten dat het kon en zo hebben we een kleine kloof kunnen slaan, maar die was nooit geruststellend. Zeker omdat op 15 minuten van het einde de linker voorophanging is stuk gegaan, maar we hebben het toch gehaald. Dit is een thriller gebleven tot het einde van de race.”

Van Le Mans naar de Nürburgring

Martin won de 24 Uur van Spa in 2016 en wat is nu mooier, dit of Spa? “Spa, want het was in eigen land en er was publiek, dus ook veel vrienden en kennissen. Bovendien gaat het om een algemene zege. Nu goed, Le Mans blijft Le Mans en ik heb nooit zo hard gevochten als hier. Ik hoop dat we volgende week, op de Nürburgring ook zo kunnen presteren.” Martin rijdt er overigens niet met Aston Martin, maar uitzonderlijk met Porsche.

Komend weekend zien we Martin dus alweer 24 uur lang racen, maar dan op de Nürburgring in Duitsland met een Porsche 911 GT3-R. Hij doet het met de Deen Michael Christensen, de Fransman Kevin Estre en de Australiër Matt Campbell. Het kwartet is één van de favorieten voor de zege.