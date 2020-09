Matras vat vuur in leegstaand appartement Stephanie Romans

16 september 2020

15u50 0 Brussel Een leegstaand appartement op de zestiende verdieping van een flatgebouw in de Lakense Modelwijk heeft schade opgelopen door een brand. Het vuur ontstond vermoedelijk aan een matras. Hoe dat gebeurde, is nog niet duidelijk.

De brandweer kreeg om 3 uur 's nachts een oproep voor de brand in een van de woontorens in de wijk. In de woning waar de brand was uitgebroken was niemand aanwezig. Het appartement op de bovenste verdieping wordt momenteel gerenoveerd. “Bewoners van andere flats hadden zichzelf geëvacueerd”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

25 brandweerlui, drie bluswagens en twee brandladders kwamen ter plaatse om het vuur te doven. Daarna is het gebouw grondig geventileerd.