Mathias Vanden Borre (N-VA) pleit voor tijdelijk alcoholverbod op openbare weg in Brussel: “Overlast, geroep en getier is schijnbaar de norm” SHVM

25 september 2019

12u09 1 Brussel Zowel de Brusselse NV-A fractie als die van CD&V vragen een verbod op alcohol op en rond het Beursplein, en vragen daarnaast meer blauw op straat. Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre wil graag nog een stapje verder gaan, namelijk door een volledig verbod op te leggen voor alcoholgebruik én de verkoop ervan .

“De veiligheid blijft, vooral ’s nachts, zeer problematisch en de zone ademt een wasem van marginaliteit uit”, meent Vanden Borre. “Drugsdealers, junks, dronkaards, daklozen en bedelaars bevolken ‘s nachts de voetgangerszone in aanbouw. Overlast, geroep en getier is schijnbaar de norm. Buurtbewoners klagen dat ze ’s nachts niet buiten durven komen en voelen zich in de steek gelaten. Buitenlandse toeristen kunnen soms hun ogen niet geloven. Dit is dan hartje Brussel.”

Om ervoor te zorgen dat die nachtelijke overlast zo veel mogelijk beperkt kan worden, wil Vanden Borre een nultolerantie invoeren voor het gebruik van alcohol op de openbare weg en wil hij nachtwinkels, en winkels die de deuren geopend houden tot 23 uur, verbieden om na 22 uur nog alcohol te verkopen in de gehele voetgangerszone. “Winkels en café’s trekken aan de alarmbel, want ook zij zijn slachtoffer van de overlast. Deze situatie is onhoudbaar. Dit kan gewoon niet.”

Het wordt tijd dat burgemeester Close open kaart speelt Mathias Vanden Borre

“Vijf maanden geleden kaartte ik deze problematiek al aan tijdens de gemeenteraad”, zegt hij, “maar burgemeester Close (PS) had hier toen geen oren naar. Ik merk dat er maanden later nog steeds geen verbetering in zicht is en dus ook afgelopen maandag trok ik met dezelfde vragen terug naar de gemeenteraad.”

24/7 politiebewaking

Volgens Le Soir werden er dit jaar al zo’n 600 arrestaties uitgevoerd. Maar volgens Vanden Borre zeggen arrestaties bitter weinig over de onderliggende problematiek. “Om een volledig beeld te krijgen van de voetgangerszone, moet de burgemeester eindelijk open kaart spelen en alle cijfers op tafel leggen, ook deze van de aangiftes van diefstal en geweld. Dan nog blijft het probleem van the dark number, zaken waarvoor geen aangifte wordt gedaan. Ik pleit als gevolg dus voor een politiepermanentie van 24/7, op zijn minst tot de veiligheid gegarandeerd is.”

Dit is een slag in het gezicht van de buurtbewoners en de mensen, bezoekers, toeristen die worden beroofd, bedreigd en aangevallen. En dit dus ondertussen ongeveer tien à twintig jaar Mathias Vanden Borre

Valse beloftes

De beloftes van de burgemeester zijn volgens hem gebakken lucht. “De buurtbewoners en bezoekers van onze mooie stad ondervinden aan den lijve wat laksheid en laissez faire betekent voor onze veiligheid. De videoreportage van Faroek Özgunes toont hoe het nachtleven er echt aan toe gaat. Dat er één weekend wel wordt opgetreden door de politie, verhult niet dat er een aantal structurele problemen totaal niet worden aangepakt.”

“In een reactie laat de politie weten dat er geen stijgende criminaliteitscijfers zijn in de voetgangerszone. ‘Dit was tien jaar geleden al het geval op de Grote Markt, of twintig jaar geleden op Sint-Goriks. Nu centreert het zich mee rond de Beurs,’ reageerde burgemeester Close. Qua struisvogelmentaliteit en totaal ontkennen van enige urgentie, kan dit nogal tellen. Dit is een slag in het gezicht van de buurtbewoners en de mensen, bezoekers, toeristen die worden beroofd, bedreigd en aangevallen. En dit dus ondertussen ongeveer tien à twintig jaar, zegt de burgemeester zelf.”

Burgemeester Close verzekert wel dat hij zijn politiediensten zo goed als hij kan inzet. “Tot eind augustus dit jaar werden al 605 mensen gerechtelijk aangehouden in de voetgangerszone. Mijn agenten zijn dus duidelijk meer aanwezig.

Haalbaarheid

Volgens Vanden Borre is het voorstel zeker haalbaar. “De burgemeester is baas over de politiediensten. Indien hij beslist om het in te voeren, zal het ook gebeuren. Kijk maar naar Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node. Daar geldt in de Brabantwijk ook een tijdelijk alcoholverbod van 22 uur ‘s avonds tot 9 uur ‘s ochtends. Het kan dus wel degelijk.”