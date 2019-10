Mathias Vanden Borre (N-VA): "Burgemeester Close moet betogingen neutraal behandelen” SHVM

14 oktober 2019

11u59 0 Brussel Brussels gemeenteraadslid Mathias Vanden Borre (N-VA) sluit zich aan bij de mening van de politievakbond die stelt dat Brussels burgemeester Philippe Close (PS) niet neutraal is bij betogingen. Dat liet hij vanmiddag weten in een persbericht. “Het is hallucinant dat een bestuur naar een zelfverklaarde artificiële noodtoestand verwijst om de wet te overtreden. Dit is randje dictatuur.”

Vanden Borre vindt dat politiemensen respect en waardering verdienen voor hun dagelijkse inzet bij betogingen in Brussel. Volgens hem moet burgemeester Close, het hoofd van de politie, hen correct aansturen en de gepaste maatregelen nemen. “Daarbij is objectiviteit en neutraliteit van essentieel belang. Zo niet, wordt de politie in moeilijke omstandigheden geplaatst wanneer betogingen uit de hand lopen.”

Geen objectiviteit

“Betogingen in Brussel hebben soms een verhoogd risico tot ontsporing”, gaat Vanden Borre verder. “Dit risico moet duidelijk en politiek neutraal worden beoordeeld, zodat gepaste maatregelen worden genomen. In het geval van de betoging van Extinction Rebellion is er het aspect van de neutrale zone in Brussel en de oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Dit zijn alarmerende signalen die neutraal en objectief moeten worden beoordeeld door de burgemeester, wat in dit geval niet gebeurd is. Uiteraard moet bij politiehandhaving steeds proportioneel worden opgetreden. Buitensporig geweld is nooit geoorloofd.”

Dictatuur

Vanden Borre is het oneens met de uitlatingen van eerste Schepen Benoit Hellings (Ecolo) die verwijst naar de zelfverklaarde klimaatnoodtoestand. “Het is hallucinant dat een bestuur naar een zelfverklaarde artificiële noodtoestand verwijst om de wet te overtreden. Dit is randje dictatuur. Beeld u in wat de reactie zou zijn indien dit een rechtse organisatie was.” Het stadsbestuur moet zich nu volgens Vanden Borre bezinnen en de principes van neutraliteit, objectiviteit en respect voor de rechtstaat herbevestigen. “Ik zal dit zeker in de gemeenteraad opnieuw aankaarten.”