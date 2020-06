Marollen herleven nu rommelmarkt op Vossenplein weer open gaat: “Langer wachten was een ramp voor de wijk geweest” JCV

21 juni 2020

14u58 0 Brussel Zondag mochten de marktkramers van de iconische rommelmarkt op het Vossenplein opnieuw hun stalletjes opzetten. De eerste markt sinds de start van de lockdown zorgde meteen voor een goed gevuld plein, en voor een zucht van verlichting bij de handelaars. “Het werd hoog tijd”, klinkt het.

Bij de marktkramers val valt vooral de opluchting op, nu ze terug hun standjes op het Vossenplein mogen innemen. “We hebben het heel moeilijk gehad”, zegt Giovanna Mastroanni. “De hele lockdown kwam als een donderslag bij heldere hemel. Dit is de eerste keer sinds maart dat we hier opnieuw staan en dat is een zeer goede zaak. Ik ben heel blij, niet alleen voor mezelf, maar ook voor al mijn collega’s. Het is nu alleen nog even afwachten hoe de verkoop zal lopen.”

Dat er opnieuw een vlooienmarkt is, betekent niet dat alles opnieuw zoals vroeger gaat op het Vossenplein. Hoewel het zondag alvast vrij druk was op de markt, waren er maar 90 handelaars aanwezig. Dat is de helft van het gewone aantal. Bezoekers moeten ook hun handen ontsmetten en worden in drie lussen met elk 30 kraampjes door de markt geloodst.

Hoewel opvalt dat een vlooienmarkt en social distancing niet altijd even goed samen gaan, zijn er toch veel positieve geluiden te horen. “Ik ben heel content en je merkt dat de klanten dat ook zijn”, zegt Jean-Christophe Fontain, die tweedehandsplaten verkoopt. “We kregen de afgelopen weken al veel vragen wanneer we terug zouden komen. De buurt en de cafés waren echt aan het wachten op de heropening van de markt.”

Kloppend hart

Dat bevestigt ook schepen van Economie Fabian Maingain (Défi). “De markt is zo belangrijk voor de wijk dat we niet langer wilden wachten tot de regels voor markten versoepeld zouden worden”, zegt hij. “Maar dat is het waard. Je ziet dat er veel volk is en dat de buurt herleeft. De markt is het kloppend hart van de Marollen.”

Toch was het voor de stad Brussel niet evident om de markt een plaats te geven, net vanwege het maximum aantal kramen van 50. “We zijn creatief geweest”, zegt Maingain. “Dit is geen goedkoop systeem want het vraagt veel materiaal en personeel, maar het is een systeem nat houdbaar is. Er zijn niet zoveel handelaars als normaal, maar we hebben iedereen in twee groepen opgedeeld. Zij mogen om beurt op de markt staan zodat iedereen aan de beurt komt.”