Marktkramers houden maandag autokaravaan tegen beperkende maatregelen: “We worden over het hoofd gezien” Wouter Hertogs

14 juni 2020

14u00 0 Brussel De marktkramers zijn de beperkende coronamaatregelen beu. “In warenhuizen is er minder plaats dan op een markt”, klinkt het. Daarom verzamelen ze maandag aan parking C voor een manifestatie tegen de restrictieve maatregelen voor de openbare markten in deze exitfase.

De markthandelaars zijn boos over de beperkingen voor markten, onder meer de beperking tot maximaal vijftig kramen. “Wij staan in open lucht. We moeten normaal stroken van vier meter breedte open laten om de hulpdiensten doorgang te kunnen verlenen. In de warenhuizen kruisen mensen elkaar binnen in doorgangen van minder dan twee meter”, hekelt woordvoerder Alain Bielen. De regels die aan markten zijn opgelegd worden als onrechtmatig ervaren. De markthandelaars hebben het gevoel dat ze over het hoofd worden gezien, net nu hun topseizoen - de zomer - aanbreekt. Markten spelen bovendien een grote rol in de korte keten en de verkoop van lokale producten, benadrukt Bielen.

Autokaravaan

De voorgenomen demonstratie is een initiatief van de basis en wordt niet georganiseerd door verenigingen van de ambulante handel. Er zullen zowel markthandelaars uit Vlaanderen, Brussel als Wallonië aanwezig zijn, naast enkele foorkramers. De organisatoren hopen tussen 300 tot 500 personen samen te brengen. Om de maatregelen van social distancing na te komen, krijgt de manifestatie de vorm van een autokaravaan. Op marktwagens zullen boodschappen met verzuchtingen aangebracht worden. De manifestanten zullen in hun voertuigen blijven. De stoet trekt via de Houba de Strooperlaan en de Emile Bockstaellaan naar de Ninoofsesteenweg. Via de ring trekt iedereen daarna huiswaarts. De politiezone Brussel-Elsene is op de hoogte en de politiediensten gaan na of deze activiteit in overeenstemming is met de COVID-19-maatregelen.