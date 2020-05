Marktkramers Brusselse vlooienmarkt starten online petitie SHVM

18 mei 2020

16u39 0 Brussel Marktkramers van de Brusselse vlooienmarkt op het Vossenplein hebben maandag een online petitie opgestart, gericht naar de federale regering, waarbij ze de onmiddellijke opening van hun geliefde vlooienmarkt eisen. De petitie werd ondertussen al meer dan 400 keer ondertekend. “We vragen ons af waar de logica is”, klinkt het.

Maandagochtend zouden heel wat marktkramers ter plaatse komen op het Vossenplein om er om 7 uur een protestwandeling te starten. Dat protest komt voort uit hun ongenoegen over het feit dat kleinere markten wel mogen plaatsvinden en markten met een capaciteit als die van de vlooienmarkt niet. De regels rond social distancing zouden volgens Michel Deschuytere, voorzitter van de vereniging Vrienden van de Oude Markt, gerespecteerd worden.

Toch werd besloten om de wandeling te staken, om naar eigen zeggen geen problemen te veroorzaken met de politie. “Niemand van ons heeft zin om een boete van 250 euro te betalen”, klonk het. Ondanks de annulering, beslisten marktkramers om niet bij de pakken te blijven zitten. Vandaag startten ze dan ook met een online petitie, waarin gevraagd wordt, of beter gezegd geëist, om de vlooienmarkt terug te openen, net zoals alle andere markten. “Er is geen reden om het te blijven verbieden”, staat er te lezen. “De vele handelaars, winkels en ambachtslieden die direct of indirect afhangen van de ‘Oude Markt’, willen hun terugkeer.”

Logica

Uit de petitie vragen de marktkramers zich af welke logica er achter het verbod zit. “Hoe hard we ook zoeken, we vragen ons nog steeds af waar de logica is die consumptie in gesloten plaatsen wel goedkeurt, maar consumptie in de buitenlucht niet. Dit gaat bovendien in op aanbevelingen van de overheid, waaronder de verplichting om binnen een mondmasker te dragen, maar niet buitenshuis.”

“De regering was trots op de heropening van bedrijven. Ze zou naar eigen zeggen geen onderscheid maken naar grootte en sector, zodat iedereen dezelfde kansen op succes krijgt. Maar wanneer de markten terug mogen openen, worden de vlooienmarkten uitgesloten. Waarom? Op 11 mei mochten plantenhandelaars, kringloopwinkels en antiquairs wel openen. De supermarkten zijn zelfs nooit gesloten.”

Volgens de marktkramers kunnen ze de veiligheidsvoorschriften die gekoppeld zijn aan de heropening van de markten perfect garanderen. “Het Vossenplein is 7.000 vierkante meter groot en er kan dus genoeg fysieke afstand gegarandeerd worden. De Oude Markt is een essentiële dagelijkse activiteit voor arbeiders die vandaag op de rand staan. We vragen om onmiddellijke heropening”, besluit de groep.