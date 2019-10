Markt op Koninklijke Sinte-Mariastraat verdwijnt door werken JCV

14 oktober 2019

13u29 0 Brussel Binnen iets meer dan een jaar verdwijnt de wekelijkse markt op de Koninklijke Sinte-Mariastraat. Dat heeft de gemeente Schaarbeek beslist. De oorzaak zijn de vele werken die de komende jaren in de buurt uitgevoerd worden.

In november 2020 zal de markt voor de laatste keer doorgaan. Dan beginnen ook de eerste werken in de straat en in de omliggende wijk. Zo zal onder meer de straat en de tramsporen aangepakt worden, samen met de pleinen, de riolen en de rest van de publieke ruimte. Daarnaast zal de wijk ook de maken krijgen met de werken aan de nieuwe metro Noord.

De gemeente heeft daarom een brief gestuurd naar de marktkramers van vrijdagse markt op de Koninklijke Sinte-Mariastraat. “We hebben de moeilijke beslissing genomen om de markt vanaf november 2020 op te doeken”, zegt de gemeente in een mededeling. “Niet alleen de werken op de straat zelf, ook de andere werven zullen voor hinder zorgen die het onmogelijk maken om een markt in te richten.”