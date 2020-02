Mark Zuckerberg waagt zich aan Belgische kost in Brussel: garnaalkroketten en waterzooi JCV

17 februari 2020

14u04

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 6 Brussel Facebookbaas Mark Zuckerberg is vandaag op bezoek in Brussel voor een zitting bij de Europese Commissie. Voor de gelegenheid ging hij gisterenavond echter ook langs in de Koninginnegalerij voor een hapje in de Taverne dus Passage. Op het menu: garnaalkroketten.

Het personeel ging graag op de foto met de oprichter, CEO en meerderheidsaandeelhouder van Facebook. “Het was een volstrekt normaal bezoek, en ze gedroegen zich als elke andere klant”, zegt directeur Laurent De Mey van de Taverne Du Passage. “Hij was hier samen met enkele vrienden. Ik denk dat ze door hun hotel naar hier zijn doorverwezen.”



Wat stond er dan wel op het menu? “Ze hebben het bij de klassiekers gehouden”, zegt De Mey. “Als voorgerecht hebben ze garnaalkroketten genomen. Dat is de specialiteit van het huis en iets wat we altijd aanraden. Daarna stond er onder meer waterzooi en americain op het menu.”

Achter gesloten deuren

Zuckerberg brengt vandaag een bezoek aan de Europese Commissie. Hij zal er met enkele commissarissen van gedachten wisselen over internetregulering en over democratie en fundamentele rechten. Opvallend: het bezoek van Zuckerberg vindt achter gesloten deuren plaats.



Woensdag wordt het actieplan van de Europese Commissie inzake artificiële intelligentie verwacht. Later dit jaar presenteert ze wellicht ook voorstellen om de aansprakelijkheid van sociale media en andere internetplatformen in wetgeving te gieten. Het mag in dat opzicht geen verrassing zijn dat na Alphabet-topman Sundar Pichai vorige maand nu ook ceo Mark Zuckerberg van Facebook een bezoek brengt aan de Europese Commissie. Beiden willen hun input geven.

De Amerikaan zal samenzitten met vicevoorzitters Margrethe Vestager en Vera Jourova, die bevoegd zijn voor respectievelijk Digitale zaken en Waarden en transparantie, en met commissaris voor Interne markt Thierry Breton. Met Vestager en Breton zal Zuckerberg volgens een woordvoerder van de Commissie praten over de digitale agenda van het uitvoerend orgaan van de EU. Met Jourova zou het gesprek over democratie en fundamentele rechten moeten gaan, zoals het garanderen van vrije en eerlijke verkiezingen, de strijd tegen desinformatie en politieke advertenties.

Middenweg

Afgelopen weekend was Zuckerberg al te gast op een internationale veiligheidsconferentie in München. Hij zette er zijn pleidooi kracht bij voor meer regulering voor sociale mediabedrijven, of toch voor de informatie die op hun kanalen wordt gepubliceerd.

Volgens Zuckerberg moet er een middenweg gezocht worden tussen de regels die aan media worden opgelegd, en de regulering van telecommaatschappijen. Een uitgever is verantwoordelijk voor wat in zijn krant verschijnt, maar een telecombedrijf kan niet ter verantwoording geroepen worden wanneer iemand iets kwetsend zegt aan de telefoon, vergeleek Zuckerberg.

Vertrouwen

In een opiniestuk in de Financial Times ging hij vanochtend op dat elan verder. Volgens Zuckerberg zijn standaarden en regels nodig om vertrouwen in instellingen en technologieën te creëren.

“Ik denk dat een goede vorm van regulering Facebook op korte termijn kan schaden, maar op langere termijn zal het beter zijn voor iedereen, ook voor ons.” Zuckerberg benadrukt dat Facebook wil meewerken aan het opstellen van een regelgevend kader, en dat hij in geen geval verantwoordelijkheid wil afschuiven.