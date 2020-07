Marc Van Ranst: “Brussel gaat zelfde richting uit als Antwerpen” JMBB

31 juli 2020

10u15 6 Brussel Naast Ganshoren (40), Sint-Agatha-Berchem (36), Sint-Gillis (30) en Watermaal-Bosfoort (24) hebben nog zes andere Brusselse gemeenten de kaap van 20 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners bereikt. “Brussel gaat dezelfde richting uit als Antwerpen”, zegt viroloog Marc Van Ranst.

Het gaat om Jette (34), Sint-Joost-ten-Node (33), Vorst (27), Brussel-Stad (21), Elsene (21) en Schaarbeek (21). De laatste zeven dagen steeg het aantal nieuwe besmettingen in het gewest met 50 procent. Ter vergelijking: in het hele land bedraagt de stijging 63 procent.

Viroloog Marc Van Ranst laat in een reactie weten dat er bij de stijging van de cijfers vooral gekeken moet worden naar de mate waarin de percentages stijgen en niet zozeer naar de absolute cijfers en gemiddelden. “Je merkt dat we in een andere fase terechtkomen, eentje waarin het percentage sterk stijgt. Brussel gaat dezelfde richting uit als Antwerpen”, luidt het. Wanneer Brussel net zo zwaar getroffen zal zijn als Antwerpen, valt moeilijk te voorspellen. Maar Van Ranst heeft het over “één à twee weken”. Brussel is net als Antwerpen een grootstedelijke omgeving, benadrukt hij, “en dat levert op epidemiologisch vlak vooral nadelen op.” Hij verwijst ook naar de mogelijkheid dat het aantal personen dat effectief thuis blijft nadat ze zijn gecontacteerd door de contact tracing-diensten mogelijk relatief lager ligt in een stedelijke context.

Vanaf vandaag, vrijdag, zal de testcapaciteit in het hele gewest met 69 procent toenemen. Eerder riepen oppositiepartijen CD&V, PVDA en N-VA op tot actie van de Brusselse regering.