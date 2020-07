Marathon van Brussel wordt virtueel gelopen dit jaar JCV

08 juli 2020

12u25 0 Brussel De marathon en halve marathon van Brussel, die voorzien waren op zondag 4 oktober, gaan dit jaar niet door. De organisatie belooft wel een virtuele editie. Voor een echte marathon is het wachten tot 3 oktober 2021.

De zeventiende editie wordt met een jaartje uitgesteld en zal plaatsvinden op 3 oktober 2021. “De helft van onze deelnemers komt traditioneel uit het buitenland. De huidige actualiteit maakt het voor veel van hen moeilijk om een reis te plannen”, klinkt het in een korte mededeling.

De marathon van Brussel zou dit jaar plaatsvinden op een volledig vernieuwd parcours, met start aan het Atomium en finish 42,195 kilometer later op de piste van het Koning Boudewijnstadion. Tijdens de vorige editie lag de start- en aankomstplaats van de loopwedstrijd in het Jubelpark.

De organisatie komt wel met een virtueel alternatief. Tussen 28 september en 4 oktober kunnen lopers zo Brussel virtueel ontdekken. Ze hebben daarbij de keuze tussen drie afstanden: 10 km, 21 km of 42,195 km. Die lopen langs de ‘The Brussel City Route’ en die neemt deelnemers mee langs heel wat bekende plekken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Via de app van het event wordt je dan op weg geholpen. “Zo krijg je onderweg audio beschrijvingen te horen van de highlights die je normaal gezien op dat ogenblik zou passeren, maar kan je ook je eigen startwave kiezen en zo de strijd aangaan met jouw mede-lopers. Nadien kan je via de app makkelijk je resultaat, foto’s en virtuele medaille delen op jouw social media kanalen”, zo laat de organisatie weten.