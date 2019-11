Manneken Pis viert samen met Helmut Lotti en Nafi Thiam 30 jaar kinderrechtenverdrag met Unicef-kostuum SHVM

18 november 2019

14u04

Bron: Belga 1 Brussel Naar aanleiding van de 30ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag heeft Unicef België Manneken Pis aangekleed met een gloednieuw kostuum. Ons nationaal monument kreeg het pak uit handen van Unicef-ambassadeurs Nafi Thiam en Helmut Lotti in aanwezigheid van burgemeester Philippe Close, schepen van Cultuur Delphine Houba en schepen van Sport Benoit Hellings.

De overhandiging van het nieuwe kostuum van Manneken Pis begon met een plechtigheid in het Brusselse stadhuis en een woordje van Brussels burgemeester Philippe Close (PS), Brussels schepen van Cultuur Delphine Houba (PS) en algemeen directeur van Unicef Koen Van Bockstal. Nadien werd het kostuum officieel overhandigd aan de stad Brussel en mocht Manneken Pis zijn nieuwe kleren meteen aantrekken.

Werk aan de winkel

Op 20 november 1988 werd het Kinderrechtenverdrag geboren. Het is het meest bekrachtigde verdrag ter wereld, want op de Verenigde Staten na ondertekenden alle landen het verdrag. Dertig jaar later is er echter nog steeds werk aan de winkel om de ongelijkheid waarmee kinderen worden geconfronteerd, te bestrijden.

“Kinderarbeid, kindhuwelijken, de werving van kindsoldaten of de gevolgen van de klimaatopwarming blijven de kinderlevens bedreigen. Maar elke uitdaging vormt ook een kans om er iets aan te doen”, stelde Van Bockstal.

Ecologisch

Het Unicef-pakje bestaat uit een blauw Unicef-petje, een wit pulletje met het opschrift “World Childrens Day” en een beige broekje met beige schoenen. De kledij werd ontworpen door het ethische Belgische kledingmerk Mona Wie van ontwerpster Ramona Willmes. Zij maakte gebruik van het principe upcycling, waarbij oude kledij wordt gerecycleerd bij het maken van nieuwe.