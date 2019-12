Manneken Pis viert 400ste verjaardag in smoking: “Bekendste ketje trekt nog steeds zoveel mensen naar Brussel” JCV

16 december 2019

12u44 22 Brussel Manneken Pis viert maandag zijn 400ste verjaardag en daarvoor mochten de kaarsen en de taart uit de kast worden gehaald. Het bekendste Brusselse ventje kreeg voor de gelegenheid avondkledij aangemeten.

Op 16 december 1619 nam stad Brussel haar bekendste beeldje officieel in ontvangst. Het was in de zomer ervoor besteld bij beeldhouwer Jérôme Duquesnoy. “Het beeldje moest een eerder stenen beeld vervangen”, zegt Edmond Vandehaute, voorzitter van de Orde van de Vrienden van Manneken Pis. “Dat had immers zijn beste tijd gehad. Het originele beeldje is sindsdien wel verhuisd naar het museum van de stad, dus dit is een kopie.”

Het beeldje mag dan wel 400 jaar oud zijn, toch vloeit er al veel langer water op de hoek van de Stoof en de Eikstraat. Al in 1452 werd er melding gemaakt van een fontein op die plaats, maar die kreeg 400 jaar geleden dus zijn bekende vorm. Het overleefde zowel het vernietigende bombardement van Brussel van 1695, als twee ontvoeringspogingen door Franse en Engelse soldaten in de 18de eeuw. In 1817 moest het beeldje opnieuw aan elkaar gesmeed worden nadat een dief ermee aan de haal was gegaan die het beeldje wou verkopen als schroot. In 1965 moest het dan weer uit het kanaal gevist worden. Toen was Manneken Pis maandenlang vermist.

Verjaardag

De afgelopen 400 jaar waren dus zeker woelig voor het ketje. De stad haalde maandag dan ook taart en kaarsen boven om de verjaardag te vieren. Uit de rijke kostuumcollectie van Manneken Pis werd dan weer een smoking opgediept. “We wilden iets speciaals doen omdat hij zo speciaal is voor onze stad”, zegt schepen van Cultuur Delphine Houba (PS). “Hij trekt zoveel mensen naar Brussel. Je hebt hier vandaag Brusselaars, schoolkinderen uit Bergen en toeristen uit China. Dat vat het mooi samen.”

Het echte verjaardagsfeestje van het Brusselse ketje wordt op 19 december op de Grote Markt verzorgd door Daddy-K. Dan zal er een groot feest met klank- en lichtspektakel doorgaan. Manneken Pis is voor de gelegenheid ook eregast op deze editie van Winterpret. Via een app kunnen bezoekers op zoek naar verborgen afbeeldingen van het ketje. Wie hem vindt, kan beloningen in de wacht slepen en ontdekt tegelijkertijd ook enkele trekpleisters van de stad.