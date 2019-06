Manneken Pis plast melk voor West-Afrikaanse boeren JCV

01 juni 2019

11u32 0 Brussel Manneken Pis zal plast zaterdag heel de dag echte (maar vervallen) melk. De actie vraagt aandacht voor de situatie van boeren in West-Afrika, die geen eerlijke prijs krijgen voor hun melk.

Met de actie op Wereldmelkdag wil de Belgische ngo Dierenartsen Zonder Grenzen, samen met de Belgische boeren van de coöperatie Faircoop, aandacht vragen voor de West-Afrikaanse melkboeren. Daar leeft 60 procent van de bevolking van de veeteelt en de landbouw. Melk is een van de weinige eiwitbronnen voor kansarme families op het Afrikaanse platteland.

Niet alleen produceren koeien in West-Afrika veel minder melk dan in Europa. Het beetje melk dat de West-Afrikaanse boeren kunnen verkopen, brengt echter zo goed als niks meer op, zeggen de organisaties. En dat komt door “oneerlijke concurrentie uit Europa, dat zijn melkoverschotten dumpt in de vorm van afgeroomd melkpoeder verrijkt met palmolie”.

Op Wereldmelkdag roept Dierenartsen Zonder Grenzen de Europese beleidsmakers dan ook op om: de Europese melkoverschotten niet langer te dumpen in West-Afrikaanse landen, de melkboeren in West-Afrika én in Europa een eerlijke prijs te geven voor hun melk en de lokale productie, verwerking en distributie van melk in West-Afrikaanse landen te ondersteunen.