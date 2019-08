Manneken Pis krijgt op maat gemaakte salopette van bloemen SZM

12 augustus 2019

13u36 1 Brussel Manneken Pis geeft sinds maandag een voorsmaakje van Flowertime, dat plaatsvindt van 14 tot 18 augustus in het Stadhuis van Brussel. Het bekendste Brusselse ketje werd voor de gelegenheid gekleed door Geoffroy Mottart, die een salopette maakte van bloemen.

Flowertime, een evenement dat het Stadhuis letterlijk in de bloemetjes zet, vindt plaats om de twee jaar in afwisseling met het Bloementapijt op de Grote Markt. Het Stadhuis wordt dit jaar door artiesten uit de vier hoeken van de wereld versierd. Daarom werd als voorproefje Manneken Pis aangekleed in een salopette van bloemen. De artiest, Geoffroy Mottart, verwerkte in zijn creatie de kleuren van de dertien landen waaruit de bloemkunstenaars van Flowertime afkomstig zijn.

“Voor deze editie van Flowertime wilde ik een salopette ontwerpen die bezaaid is met bloemenbadges die de verschillende landen voorstellen die aan het evenement meedoen. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd om bloemen en planten te gebruiken die typisch zijn voor al die landen”, vertelt de ontwerper.

Een ode aan de arbeid

Als eerbetoon aan de mannen en vrouwen die zich uit de naad werken om naar aanleiding van Flowertime de verschillende zalen van het Stadhuis aan te kleden, koos Geoffroy Mottart voor de salopette, een kledingstuk dat universeel herkend wordt als een symbool van handenarbeid.

Het nieuwe tijdelijke stuk uit de garderobe van Manneken Pis bestaat uit een mal van zachte stoffen die aan de buitenkant bedekt is met opgenaaide en opgeplakte bloemen. De bloemen komen dus niet rechtstreeks in contact met het standbeeld, zodat de steen daarvan perfect bewaard blijft.

De bloemensalopette van Manneken Pis is nog te bewonderen tot en met vrijdag 16 augustus. Daarna heeft Brussels bekendste ketje andere verplichtingen.