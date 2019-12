Manneken Pis gaat even als clown door het leven WHW

21 december 2019

15u27 0 Brussel Manneken Pis heeft zaterdag zijn “Coluche” clownspak aangetrokken voor de 34ste verjaardag van de opening van het eerste sociale restaurant van vzw Resto Du Coeur. Coluche is de artiestennaam van Michel Colucci, de geestelijke oprichter van Resto du Coeur.

Vanuit het hele land, van Moeskroen over Oostende, Luik, Waver, Gembloux en Tienen tot La Louviere, zakten vrijwilligers van de Resto du Coeur af naar Brussel om er de 34ste verjaardag van de organisatie te vieren. Ook zij werden in de verf gezet. De verjaardag is géén eindpunt, benadrukken ze bij Resto du coeur.. “We zullen ook in de komen jaren terugkeren, want helaas is ons werk nog niet snel af. Ook binnen 20 jaar zullen er vrijwilligers zijn die zich dagelijks blijven inzetten tegen armoede”, zegt Jean-Gérard Closset, voorzitter van de raad van bestuur van Resto du coeur.

In 1985 kaartte de Waalse volksvertegenwoordiger José Happart in het Europees parlement de voedselverspilling van de overvolle opslagplaatsen aan en stelde voor om dit voedsel onder de mensen te verdelen die honger lijden. Het idee kwam niet van de grond, maar werd wel opgepikt door de Franse komiek Coluche. Hij deed een rechtstreekse oproep op de zender Europe 1 om voedselverspilling tegen te gaan. Het idee werd nu wel opgepikt, onder meer door studenten van Solvay Business School, en al snel volgden ook landbouwers of politici. Op 21 december 1985 werd dan officieel de eerste Resto Du Coeur van België geopend.