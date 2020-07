Manifestanten vragen om ‘nieuw normaal’ Wouter Hertogs

04 juli 2020

17u00 0 Brussel Greenpeace en een vijftigtal andere organisaties hebben zaterdag onder de noemer “United For A New Normal” actiegevoerd op de Kunstberg in Brussel. Samen vragen ze dat de overheden zich inschrijven op het nieuwe normaal en zorgen voor een rechtvaardige en duurzame post-COVID-19-samenleving.

Vertegenwoordigers van klimaatbewegingen, vakbonden sociale en armoedeorganisaties, burgerbewegingen en mensenrechtenorganisaties stonden allemaal netjes op hun eigen stip opgesteld, met respect voor de sociale afstand en met mondmasker, om samen actie te voeren voor het nieuwe normaal. Ze vragen de overheid om het oude normaal achter zich te laten. “Het oude normaal is een klimaat- en biodiversiteitscrisis, maar het is ook eentje van ondergewaardeerde beroepen zoals in de zorgsector en mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen”, zegt Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace.

Grote investeringen

De betogers vragen dat de politici zouden beseffen dat er nu grote investeringen moeten worden gedaan, met het oog op de toekomst en op sociaal en ecologisch vlak. Maar die investeringen kunnen maar één keer gedaan worden. “De investeringen moeten de economie erbovenop helpen, zodat we richting het nieuwe normaal gaan en dat is in de eerste plaats een sociaal nieuw normaal, wat betekent dat de beroepen die van groot belang zijn in de crisis een grote waarde krijgen. Maar we moeten ook meer zorg dragen voor het klimaat. De coronacrisis heeft getoond wat de gevolgen zijn van de vernietiging van onze biodiversiteit”, stelt Thijs. Na enkele toespraken hielden de betogers nog een statische actie waarbij ze met grote letterborden hun boodschap “United For A New Normal” duidelijk maakten.