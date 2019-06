Man zwaargewond nadat hij klem zit in goederenlift: “Zeer gevaarlijk om zelf zo’n lift te nemen” JCV

21 juni 2019

12u05 2 Brussel In Vorst is afgelopen nacht een man zwaargewond geraakt toen hij klem kwam te zitten in een goederenlift. De man werd onder begeleiding van de MUG naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar. “Zeer gevaarlijk, zo’n liften zijn niet voorzien of ontworpen om mensen te vervoeren.”

Het ongeval gebeurde omstreeks 0.45 uur in een bar op de Alsembergsesteenweg in Vorst. Het slachtoffer was daar aan het werk en had een aantal spullen in de goederenlift geladen, waarna hij besloot er zelf ook in te kruipen.

De man kwam daarbij klem te zitten. “Gelukkig was er nog iemand aanwezig om de hulpdiensten te verwittigen”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “We hebben de man maar kunnen bevrijden door hem door een opening van 40 bij 40 centimeter te evacueren. De man was zwaargewond en bloedde hevig. De MUG heeft hem naar het ziekenhuis afgevoerd. Uiteindelijk was hij niet in levensgevaar.”

Veel geluk gehad

De brandweer waarschuwt ervoor om nooit een goederenlift te gebruiken voor persoonsvervoer. “Die liften hebben geen noodstop, geen alarm, geen telefoon…”, zegt Derieuw. “Die man heeft heel veel geluk gehad dat er iemand anders was, anders had hij daar tot ’s ochtends kunnen vast zitten.”

Ongevallen met dit soort liften zijn eerder zeldzaam, maar blijven wel een gevaar. “Ik herinner me een geval waarbij dakwerkers een transportliftje voor dakpannen namen”, zegt Derieuw. “De kabel brak en alles en iedereen donderde naar beneden. Je moet altijd goed oppassen met zulke liften. Zij zijn niet voorzien of ontworpen om mensen te vervoeren.”