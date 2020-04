Man zonder rijbewijs probeert al spookrijdend politiecontrole te ontvluchten SHVM

30 april 2020

15u26 1 Brussel In Haren is dinsdagavond een 23-jarige bestuurder opgepakt na een gevaarlijke politieachtervolging. De man reed daarbij twee keer door een rood licht, begon te spookrijden en haalde snelheden van 120 kilometer per uur.

Een mobiele patrouille van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene merkte dinsdag een bestuurder op die door het rood licht reed en zich verplaatste via de busstrook. Toen de jongeman in de gaten kreeg dat de politie hem wilde controleren, vluchtte hij.

Wagen van mama

Tijdens zijn vlucht reed hij voor de tweede maal door een rood licht en begon hij als het ware te racen aan een snelheid van 120 kilometer per uur. Bovendien begon de man op een bepaald moment te spookrijden.

Uiteindelijk kwam de man tot stilstand. Toch waagde hij nog een poging om te vluchten, maar tevergeefs. Tijdens die tweede poging raakte tevens een agent gewond aan z’n rug. Bij de controle bleek dat de 23-jarige bestuurder zich verplaatste in de wagen van z’n moeder en niet beschikte over een rijbewijs. Maar dat was niet alles. Tijdens zijn ritje had de man nog een kleine hoeveelheid drugs op zak.

De politie maakte een proces-verbaal op voor drugsbezit, een niet-essentiële verplaatsing en voor de verschillende verkeersinbreuken die de man pleegde tijdens zijn dolle rit.

De man werd na zijn arrestatie ter beschikking gesteld van de gerechtelijke autoriteiten.