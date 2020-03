Man wil uit ziekenhuis vluchten samen met vader die besmet is met coronavirus WHW

24 maart 2020

16u06 0 Brussel De Brusselse onderzoeksrechter heeft een man aangehouden die afgelopen vrijdag heeft geprobeerd om zijn vader uit het ziekenhuis te halen, dat schrijft de Franstalige krant La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

De man, een vijftiger, zou in kritieke toestand in het ziekenhuis Saint-Luc in Sint-Lambrechts-Woluwe liggen nadat hij het coronavirus had opgelopen. Zijn zoon mocht hem niet gaan bezoeken en was hier razend over. Hierop trachtte hij vrijdagavond omstreeks half 8 -gewapend met een mes- samen met zijn vader het ziekenhuis te verlaten. Hij barricadeerde zich in de kamer van zijn vader, ontdeed hem van zijn beademingstoestel en wilde hem met ziekenhuisbed en al naar huis brengen. “Het klopt dat hij geprobeerd heeft om het ziekenhuis te verlaten met zijn vader”, zegt Stéphanie Lagasse van het Brusselse parket. “De man kon worden opgepakt, nadat hij de politiemensen had bedreigd met een mes. De verdachte is door de onderzoeksrechter aangehouden voor verboden wapendracht.”