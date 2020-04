Man weigert tot drie maal toe ‘social distance’ te houden: werkstraf van 120 uur Wouter Hertogs

24 april 2020

09u32 2 Brussel Een 23-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het negeren van de social distance-regel. Tot driemaal toe werd hij daarvoor geverbaliseerd. Hij werd wel vrijgesproken voor weerspannigheid.

De rechter had geen begrip voor de houding van de beklaagde. “Een werkstraf zal helpen om hem te doen nadenken over dramatische gevolgen die zijn daden hadden kunnen hebben voor hemzelf en voor anderen”, luidde het in het vonnis.

De man werd op 25, 26 en 29 maart betrapt en geverbaliseerd omdat hij op straat onvoldoende afstand hield. Toen hij op 29 maart voor een tweede keer werd betrapt, zou hij enkele omstanders hebben opgejut om zich tegen de politie te keren. “Klopt, ik heb de maatregelen geschonden, maar vanaf nu blijf ik thuis en zal ik ze respecteren”, klonk het tegen de rechter.