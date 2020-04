Man vrijgesproken voor beweerde verkrachting Wouter Hertogs

10u54 0 Brussel Een man uit Anderlecht is vrijgesproken voor een beweerde verkrachting 4 jaar geleden. Volgens de rechtbank was het niet bewezen dat hij zonder haar toestemming seksuele betrekkingen had met haar.

De beklaagde had het slachtoffer in de nacht van 9 op 10 mei ontmoet in een café op de Emile Carpentierstraat. “Hij en een vriend van hem hadden me op het einde van de nacht uitgenodigd om hen te vergezellen om thuis nog een laatste te drinken”, vertelde ze tegen de politie. “Eenmaal binnen boden ze me geld om seks te hebben met hen. Toen ik weigerde, heeft een van hen me verkracht.”

De man die ze als haar verkrachter had aangewezen, ontkende het hele verhaal. “Ze is er enkel en alleen op uit om een schadevergoeding te verkrijgen. Het gaat haar om de centen”, had zijn advocaat gepleit. De rechtbank meende dat er te weinig bewijzen waren dat ze verkracht werd en sprak hem vrij.