Man verschanst zich op top van triomfboog in Jubelpark: “We kunnen niet met hem communiceren” SVM SHVM

21 januari 2020

18u22

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 0 Brussel In het Jubelpark in Brussel heeft een man zich verschanst op de top van de triomfboog. Dat meldt de Brusselse lokale politie. Die heeft een onderhandelaar van de federale politie opgeroepen om te proberen met de man in contact te komen.

"We kunnen momenteel niet met hem communiceren", zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. "Een dialoog is dus niet mogelijk, daarom hebben we de gespecialiseerde diensten erbij gehaald."

Ook het RISC-team (Rescue In Safe Condition) van de Brusselse brandweer, dat gespecialiseerd is in interventies op moeilijk bereikbare plaatsen, is ter plaatse.