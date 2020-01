Man verschanst zich op top van triomfboog in Jubelpark: politie kan pas na enkele uren communiceren met man SVM SHVM

21 januari 2020

18u22

Bron: Eigen berichtgeving 38 Brussel In het Jubelpark in Brussel heeft een man zich verschanst op de top van de triomfboog. Dat meldt de Brusselse lokale politie. Ondertussen staat een onderhandelaar van de speciale eenheden van de federale politie bij de man op de boog om met hem in contact te komen.

Het heeft een hele tijd geduurd vooraleer er communicatie met de man in kwestie mogelijk was. De gespecialiseerde diensten werden er om die reden bij gehaald. Ook het RISC-team (Rescue In Safe Condition) van de Brusselse brandweer, dat gespecialiseerd is in interventies op moeilijk bereikbare plaatsen, is ter plaatse.