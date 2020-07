Man veroordeeld voor partnergeweld Stephanie Romans

22 juli 2020

15u00

Bron: Belga 0 Brussel Een man die zijn vriendin sloeg is veroordeeld tot achttien maanden cel. De onderzoeksrechter liet de man in afwachting van zijn proces meermaals vrij. Toch ging de man nog twee keer opnieuw in de fout.

De schoonmoeder van T.V. sloeg in augustus 2018 alarm bij de politie. Ze legde uit dat V. haar dochter al meermaals had geslagen en met de dood had bedreigd. De dochter ging daarna ook naar de politie om een verklaring af te leggen. De politie besloot toen V. zelf te verhoren over de beschuldigingen.

Op het politiekantoor maakte V. zich kwaad en bedreigde hij zijn vriendin en haar ouders. “Ze gaan binnenkort lijken op kadavers", dreigde hij bij de politie. Later zei de man in een verhoor bij de onderzoeksrechter dat hij geprobeerd had zichzelf van het leven te beroven.

Nieuwe kans

De onderzoeksrechter besloot V. vrij te laten, maar een paar maanden na de eerste klacht, zat hij alweer bij de politie. Hij had het slachtoffer, inmiddels zijn ex-vriendin, opnieuw geslagen. Hij deelde ook klappen uit aan de politieagenten die hem kwamen arresteren. Toch kreeg hij van de onderzoeksrechter nog een derde kans om zijn proces in vrijheid af te wachten.

Amper een week later belandde hij alsnog achter de tralies omdat hij zijn ex opniéuw had bedreigd en aangevallen. Een tijd later kwam hij vrij uit de gevangenis. Sindsdien pleegde hij geen nieuwe feiten meer. De rechter veroordeelde de man woensdag tot een celstraf van achttien maanden.