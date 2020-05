Man verdenkt vrouw van overspel met collega en bedreigt zijn rivaal meermaals: 1.600 euro boete Wouter Hertogs

11 mei 2020

14u53 0 Brussel Een man uit Sint-Joost-Ten-Node is veroordeeld tot een boete van 1.600 euro voor de belaging van een collega van zijn vrouw. Hij verdacht de man - terecht of onterecht - van overspel met haar.

Met de stevige boete kwam de man eigenlijk nog goed weg. Het parket vorderde immers twee maanden geleden nog 6 maanden cel. De feiten leken nog het meest op een soapserie. In april 2018 dook de man plots op aan het werk van zijn vrouw. “Ik wacht aan het hek. En als je niet durft komen ga ik wel naar uw huis”, sprak hij aan de telefoon tegen de collega van zijn vrouw. De politie kwam erbij maar de man was al verdwenen. Hij bleek vanaf maart 2018 al meerdere dreigende sms’en verstuurd te hebben naar het slachtoffer. Hiermee geconfronteerd gaf hij meteen toe. “Hij heeft iets gehad met mijn vrouw. Daarom stuurde ik ze”, klonk het, “maar doodsbedreigingen heb ik niet geuit... of ik meende ze alleszins niet.”

Ook beloofde hij de man niet meer te zoeken. “Maar als ik hem tegenkom....”, zei hij wel nog tegen de politie. Na dat verhoor dook hij op 27 juni nog eens op aan het werk van het slachtoffer. Daarna kon hij zich beheersen. Om die reden werd hem een minnelijke schikking voorgesteld maar hier gaf hij geen gehoor aan. Daarom werd hij gedagvaard. Hij kwam echter niet opdagen in de rechtbank waardoor er een effectieve celstraf van 6 maanden gevorderd werd. Dit vond de rechter een brug te ver, maar een strenge geldboete leek hem wel passend.