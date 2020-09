Man valt in slaap met kookpot op het vuur, buurman slaat alarm Stephanie Romans

13 september 2020

20u01 0 Brussel De bewoner van een flatgebouw heeft een brand bij zijn buren kunnen voorkomen. Een kookpot stond te smeulen op het vuur, terwijl de bewoner in slaap was gevallen. Pas toen de brandweer de deur wilde intrappen, werd de bewoner wakker.

De brandweer reageerde zondagmiddag op een oproep van een bezorgde bewoner van de vijfde verdieping. Hij had opgemerkt dat er mogelijk brand was bij de buren. De man belde aan en klopte op de deur maar niemand reageerde. “Onze mensen stonden op het punt de voordeur open te breken, toen de bewoner opendeed”, zegt Derieuw. “De man was in slaap gevallen terwijl er nog een kookpot op het vuur stond.”

De brandweer bracht de bewoner voor onderzoek naar het ziekenhuis en verluchtte de woning. Die is, dankzij de alerte buurman, nog steeds bewoonbaar.

Rookmelder

De Brusselse brandweer grijpt het incident in het flatgebouw aan de Helihavenlaan - nota bene vlakbij de kazerne - aan om nog eens te herinneren aan het belang van rookmelders. “Want die was hier niét aanwezig”, zegt woordvoerder Walter Derieuw. “Als dit ‘s nachts was gebeurd, was er geen alerte buur geweest om de brandweer te bellen. En als je slaapt, ruik je niets. Hang dus alstublieft een rookmelder op. Ze redden levens.”