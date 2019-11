Man uit Evere naar eigen zeggen slachtoffer van ontvoering en poging tot afpersing voor bedrag van 100.000 euro SHVM

21 november 2019

16u47

Bron: RTL, Eigen berichtgeving 0 Brussel Een man uit Evere heeft klacht ingediend bij de politie nadat hij naar eigen zeggen ontvoerd werd door drie mannen. De drie probeerden hem 100.000 euro af te persen. Dat bericht RTL en het nieuws wordt bevestigd door het Brussels parket. Die laatste is een onderzoek opgestart naar het incident.

De man parkeerde die nacht zijn wagen op de Haachtsesteenweg. Daar werd hij naar eigen zeggen opgewacht door drie mannen. Een van hen droeg een wapen dat leek op een Kalashnikov. Vervolgens werd hij in elkaar geslagen en probeerde hij nog te vluchten, maar dat mislukte. Daarna zou het groepje de polsen van de man hebben vastgebonden en trokken ze een kap over zijn hoofd.

Vervolgens plaatste het trio de man op de achterbank van hun wagen en namen ze hem mee naar een gebouw, waar de man werd vastgebonden aan een stoel. De daders wilden de man afpersen voor een bedrag van om en bij de 100.000 euro, maar de man had dat geld niet bij. Ze vertelden dat ze hem al een tijdje in de gaten hielden. Volgens de man zouden de criminelen hem een granaat hebben laten zien. Later die avond werd de man in Evere gedropt, waarna hij zich onmiddellijk naar het Universitair Ziekenhuis in Schaarbeek begaf en vervolgens naar de politie stapte.

Onderzoek

“Een opsporingsonderzoek is lopende wegens wederrechtelijke vrijheidsberoving en poging afpersing”, laat het parket weten. “Het parket heeft meerdere onderzoeksdaden bevolen, waaronder een analyse van de camerabeelden.” Voorlopig is er nog geen spoor van een mogelijke verdachte.