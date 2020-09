Man uit Anderlecht (45) al bijna een week spoorloos Stephanie Romans

08 september 2020

17u43 0 Brussel De 45-jarige Hanna Ilia is al bijna een week spoorloos. De man uit Anderlecht is op donderdag 3 september voor het laatst gezien toen hij zijn woning verliet aan de Heyvaertlaan.

Hanna is van Syrische afkomst. Hij is zwaar gebouwd en 1,80 meter lang. Hij heeft bruin haar met een terugwijkende haarlijn. Hij heeft donkere ogen en draagt een bril.

Wie meer informatie heeft over de zaak, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via het online tipformulier op de site van de federale politie.