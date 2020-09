Man uit Anderlecht (38) al maand vermist Stephanie Romans

10 september 2020

14u46 1 Brussel De 38-jarige Pascal Baaths uit Anderlecht is al een maand vermist. De man is op 11 augustus voor het laatst gezien op de Gemeenteplaats in Sint-Jans-Molenbeek. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Pascal is ongeveer 1,70 meter lang en mager gebouwd. Hij heeft een zwarte huidskleur, zwart kroeshaar en donkerbruine ogen. Hij kan verward overkomen.

Heeft u Pascal nog gezien of weet u waar hij is? Bel dan naar de politie op het gratis nummer 0800 30 300 of laat het weten via het online tipformulier.